Aralarında bir polis ve avukatın da bulunduğu 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 7 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan aralarında bir polis ve avukatın da olduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Operasyonda gözaltına alınan avukat A.K.K, polis Ö.A. ile H.P, V.C, H.T.B, A.Ç, M.P, A.D, Ş.E, C.K, Ö.A, O.B. ve R.C'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Soruşturmanın sürdüğü ve firardaki şüphelilerin yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Uluslararası göçmen kaçakçılığıyla ilgili bir süredir soruşturma yürüten Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında polis memuru ve avukatların da bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Bunun üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerinin Bodrum, Fethiye, İzmir, Diyarbakır, Sakarya, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerince, 25 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanmış, 4 tekne, 49 can yeleği ve 12 can simidi ele geçirilmiş, 79 kaçak yakalanmıştı.