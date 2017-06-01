TGB'den Gökmen Ulu'nun ailesine ziyaret
TGB'den Gökmen Ulu'nun ailesine ziyaret
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Roma'da büyük yangın
Roma'da büyük yangın

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Marmaris ilçesinde oto yıkama istasyonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oto yıkama istasyonuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, bir oto yıkama istasyonuna düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan firma sahibi H.E. (49) ile iş yerinde çalışan Z.K. (30), C.Ü. (42), D.A. (31) ve İ.Y. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrasında bir oto yıkama istasyonuna operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda 1 kilo 106 gram uyuşturucu madde, tütünle sarılmış 2 gram esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, pala ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirilmişti.

Etiketler; #Marmaris #muğla #operasyon #oto yıkama istasyonu #uyuşturucu
banner863
Önceki Haber
Hakkari'de üs bölgesine taciz ateşi
Sonraki Haber
New York borsası rekorla kapandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.