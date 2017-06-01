Marmaris ilçesinde oto yıkama istasyonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oto yıkama istasyonuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, bir oto yıkama istasyonuna düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan firma sahibi H.E. (49) ile iş yerinde çalışan Z.K. (30), C.Ü. (42), D.A. (31) ve İ.Y. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrasında bir oto yıkama istasyonuna operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda 1 kilo 106 gram uyuşturucu madde, tütünle sarılmış 2 gram esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, pala ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirilmişti.