Muş'ta, TKDK'dan aldıkları 700 bin liralık destekle büyükbaş hayvan çiftliği kuran 3 kadın, girişimci yönleri ve gösterdikleri çabayla kendi işini kurmak isteyenlere örnek oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle kendi çiftliklerini kuran 3 kadın, girişimcilikleri ve gayretleriyle örnek oldu.

Firdevs Öztürk, Nursel Öztürk ve Miyeser Teker, 6 yıl önce bir araya gelerek kendi imkanlarıyla hayvan beslemeye başladı. Kadınlar, işlerini geliştirmek amacıyla TKDK'ya proje sunmaya karar verdi.

Hazırladıkları proje TKDK Muş İl Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen kadınlar, aldıkları 700 bin liralık destekle kendi arazileri üzerinde ahır, idari bina, gübre çukuru, modern makine ve ekipmanın bulunduğu büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Çiftlikte 8 kişiyi de istihdam eden kadınlar, büyük emeklerle yetiştirdikleri hayvanları satarak hem ailelerini geçindiriyor hem de kent bütçesine katkı sağlıyor.



"Kadın isterse herşeyi yapar"

Projeleriyle ilgili gazetecilere açıklama yapan İşletme Müdürü Miyeser Teker, ev hanımları olarak 6 yıl önce kendi imkanlarıyla hayvan beslemeye başladıklarını söyledi.

3 çocuğu bulunduğunu belirten Teker, şunları anlattı:

"Daha sonra TKDK desteğiyle bu işi geliştirmeye karar verdik. 1 milyon 200 bin lira bütçeli proje hazırlayarak sunduk. 700 bin lira hibe almaya hak kazandık. Şu anda 100 hayvanımız var. Bütün bayanlara tavsiye ediyorum. Kadınlar, küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvan gibi alanlarda proje başvurusunda bulunabilir. TKDK destek veriyor. Kadın isterse her şeyi yapar ve kadının elinin değdiği yer güzelleşir. Biz bu işe 60 hayvanla başladık. Şimdi 100 tane hayvanımız var. Sabah 06.00'da kalkıyoruz. Sonra ahıra gelip çalışanlarla yemleyip suluyoruz. Öğleden sonra yemleme ve sulama var. Akşam tekrar bir bakım var."

- Marketçilikten besiciliğe geçti

Kadınlardan Firdevs Öztürk de Bursa'da market işlettikten sonra ilçeye gelerek 6 yıl önce besiciliğe başladığını söyledi.

Besiciliği, zor olmasına rağmen severek yaptıklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Eltimle başladık bu işe. Önce biz kendi imkanlarımızla başladık daha sonra TKDK'ya başvurduk ve çok iyi bir destek aldık. Şu anda 100 tane besi hayvanımız var. Altı aylıkken alıyoruz, bakıyoruz ve besi zamanına gelince besleyip satıyoruz. 120 başlık bir tesis kurduk. Sabah geliyoruz, yardımcılarımızla yemlerini hazırlıyoruz, sularını veriyoruz ve altlarını temizliyoruz. Aldığımız destek sayesinde hayvanları beslemek için daha rahat bir ortamımız oldu. Makine ekipmanlarımız oldu. Bence bu kadınlar için bir örnektir. Kadınlar isterse her işi yapabilirler."



Girişimcileri kurumumuza bekliyoruz

Girişimci kadınların kurduğu tesiste incelemelerde bulunan TKDK Muş Koordinatörü Beytullah Uygur, kurumlarının tarım ve hayvancılığın gelişmesinde lokomotif görev üstlendiğini söyledi.

Sadece erkeklerin değil kadın girişimcilerin de kuruma proje sunabileceklerini, kadınların proje puanlamasında daha avantajlı olduklarını vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Kurum olarak bu yatırımımıza yüzde 65 hibe desteği verdik. Daha önce ilkel koşullarda hayvancılık yapıyorlardı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu yatırımları destek kapsamına alınca Süphan Tarım İşletmesindeki üç bayan gelip bize müracaatta bulundu ve biz kendilerine desteği sağladık. Şu an modern bir tesisteyiz. İşletme ile ilgili bir problemimiz yok. Malazgirt'in ücra köşesinde bu işi çok güzel yapıyorlar. Bizim bayanlara 10 puanlık artı bir desteğimiz var. Biz özellikle bayanların kurumumuza başvurmalarını istiyoruz. Haziran ayında yeniden çağrıya çıkacağız. Avrupa Birliği ile lansman anlaşması yapıldı ve IPARD fonlarını şu an çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Yatırım niyeti olan girişimcileri kurumumuza bekliyoruz gereken bilgi ve desteği kendilerine sağlamaya hazırız."