"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Nadir rastlanır doğa olayı

ANTALYA Kumluca'daki Gelidonya Feneri'nden Likya Yolu yürüyüşüne çıkan bir ekip, denizde aynı anda oluşan 7 hortumu görüntüledi. Hortumlardan 4'ü denize kadar inerken, 3'ü havada oluşup kayboldu.

Nadir rastlanır doğa olayı

ANTALYA Kumluca'daki Gelidonya Feneri'nden Likya Yolu yürüyüşüne çıkan bir ekip, denizde aynı anda oluşan 7 hortumu görüntüledi. Hortumlardan 4'ü denize kadar inerken, 3'ü havada oluşup kayboldu.

Hafta sonu İstanbul'dan Kumluca'ya gelen 40 banka çalışanı, tarihi Likya Yolu güzergahındaki doğa yürüyüşünde, nadir rastlanır bir doğa olayıyla karşı karşıya geldi. Likya Yolu güzergahındaki tarihi Gelidonya Feneri'ne çıkan grup, buradan Beşadalar manzarasıyla birlikte Akdeniz'de aynı anda oluşan 7 hortumu izledi.

Yürüyüş grubundan Tufan Çetiner, hortumları görüntüledi. Gelidonya Feneri'ne çıktıklarını, Adrasan istikametine giderken denizde oluşan 7 hortum gördüklerini belirten Çetiner, “Yan yana oluşmuşlardı. 4'ü denizle bağlantı kurdu, 3'ü ise havada oluşup daha sonra kayboldu. Yaklaşık yarım saat kadar bu görüntü sürdü. Ben hayatımda hiç böyle sahne görmedim, çok etkileyiciydi" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kumluca
banner863
Önceki Haber
Kelkit’te doğalgaz sevinci
Sonraki Haber
Manchester'daki saldırıyı IŞİD üstlendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.