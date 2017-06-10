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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Ferhat Kartalmış yönetimindeki 50 FD 171 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Mahmut Yılmaz idaresindeki 68 KR 630 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Servet Altın, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yılmaz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nevşehir #trafik kazası #Ölü #yaralı #acıgöl #Aksaray
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