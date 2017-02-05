Nevşehir'de zehirlenen 12 kişiden biri hayatını kaybetti

Zehirlenen 12 kişiden biri hayatını kaybetti

Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 12 kişiden biri yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, farklı adreslerde oturan biri çocuk, 7'si kadın 12 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu.



Safiye Alkan (70), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Müşahede altına alınanlardan 4'ü Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.