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Nevşehir’de sobadan sızan gaz can aldı

Nevşehir’de dün geceden itibaren 12 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi sonrasında hastaneye müracaat ederken, bir kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir’de sobadan sızan gaz can aldı
Edinilen bilgilere göre Nevşehir il genelinde dün gece saatlerinden itibaren biri çocuk olmak üzere 12 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan 12 kişiden 4’ü Kayseri’de çeşitli hastanelere sevk edilirken 70 yaşındaki Safiye Alkan isimli yaşlı kadın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Muhammed Çömce ise karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. 

Kaynak: İHA
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