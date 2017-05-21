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New York’ta Türk Günü Yürüyüşü

TÜRK Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü New York’ta yapıldı.

New York’ta Türk Günü Yürüyüşü

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devlet desteği olmadan düzenlenen yürüyüşe Türkiye’den hiçbir hükümet yetkilisi katılmadı. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, TADF Başkanı Atilla Pak ve TADF’ye bağlı dernek temsilcilerinin katıldığı yürüyüş sönük geçerken, yürüyüşte Atatürk ve laikliği öne çıkaran sloganlar atıldı. Laik ve Demokratik Türkiye Platformu “Türkiye Laiktir Laik Kalacak” sloganıyla yürüdü. 

Manhattan’da Madison Caddesi ile 53. sokağın köşesinde başlayan yürüyüş, Birleşmiş Milletkler’in karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Özbekistan ve Kırım Türkleri de katıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #new york #türk günü yürüyüşü #yürüyüş #türk amerikan dernekleri federasyonu
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