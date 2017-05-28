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Objektifleriyle baharı aradılar

Marmaris Milli Parkı'ndaki 29 bin hektarlık sığla ağaçlarıyla kaplı ormanda, 100 fotoğrafçının katıldığı "bahar" konulu Fotomaraton'da dereceye girenler ödüllendirildi.

Objektifleriyle baharı aradılar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkılarıyla düzenlenen, Fotomaraton'da dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100 profesyonel ve amatör fotoğrafçı, 3 gün boyunca 29 bin hektarlık Marmaris Milli Parkı'nda, sığla ağaçlarıyla kaplı orman içinde Köyceğiz'den Marmaris'in Datça sınırına kadar olan alanda baharı fotoğraf karelerine yansıttı.

Yarışma sonucunda Mustafa Çalhan birinci, Erdinç Tabancalı ikinci, Mustafa Ünal üçüncü oldu. Sığla Özel Ödülünü Ahmet Gökhan Yerlikaya aldı. Eser Paşa, Murat İlhan, Mustafa Çalhan ve Wiltrud Kip de mansiyona hak kazandı.

Marmaris Milli Parklar Müdürü Fikret Çatalkaya, yaptığı açıklamada, "bahar" temalı yarışmada çekilen fotoğrafların kurum arşivine alınacağını ve sergileneceğini dile getirdi.

MARFOD Başkanı Koray Ürkmez de yarışmaya yaklaşık 100 fotoğraf tutkununun katıldığını, jüriye 250'nin üzerinden fotoğraf sunulduğunu aktardı.

Marmaris Milli Park Müdürü Fikret Çatalkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. A.Beyhan Özdemir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Kazım Çapacı ve MARFOD Başkanı Koray Ürkmez'den oluşan seçici kurul, dereceye giren fotoğrafların sahiplerine ödüllerini verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #objektif #marmaris milli parkı #hektar #orman #Fotoğrafçı
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