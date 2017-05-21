"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Oğlunu görmek için bıçakla kreşi basan zanlı tutuklandı

Antalya'da oğlunu görmek için gittiği kreşte görevlileri ve velileri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Oğlunu görmek için bıçakla kreşi basan zanlı tutuklandı

Oğlunun kaldığı kreşte görevlileri ve velileri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ö'nün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "bıçakla tehdit" suçundan tutuklandı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Emrah Ö. (31), dün 1,5 yaşındaki oğlu M.A.Ö'nün Yeşilırmak Caddesi'ndeki kreşine giderek veli ve çalışanları bıçakla tehdit etmişti. Kreşin bahçesindeki demir kapının üzerinden tırmanarak dışarıya çıkan Emrah Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. 

Zanlının kreşte bıçakla veli, öğretmen ve görevlileri tehdit etmesi de güvenlik kamerasına yansımıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #oğul #antalya #kreş #Bıçak #görevli #veli #zanlı #tutuklama
banner863
Önceki Haber
Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Osmanlı Engelliler
Sonraki Haber
Yaşar Okuyan'a karaciğerinin bir kısmını veren Ahmet Şahin evlendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.