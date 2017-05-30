Yozgat'ta imam hatip lisesi öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ağaç ve çeşitli binalara yerleştirildi

Yozgat’ta Yerköy Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Osmanlı geleneğini yaşatmak için 'Kuş Evi" projesini hayata geçirdi.



Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan projede yer alan 120 öğrenci, ağaçlara, cami duvarlarına ve okulun çeşitli yerlerine 60 kuş evi yerleştirdi.



Okul Müdürü Osman Bağcı, akademik çalışmaların yanında sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini söyledi.

Öğrencilere yönelik "Kuş Evi" projesi hazırlayıp uyguladıklarını aktaran Bağcı, "Osmanlı döneminde leyleklerin, göçmen kuşlarının bakımı ve hastalığı için vakıflar kuran bir medeniyetten bugün kuşları ve hayvanları dışlayan bir topluma gelmişiz. Hem öğrencilerimiz hem de Türkiye’de diğer okullara örnek olma adına bir proje geliştirdik. 120 öğrencimiz kuşlar için 60 kuş evi yaptı." dedi.



Bağcı, kuş evlerini okul çevresinde bulunan ağaçlara ve uygun yerlere yerleştirdiklerini belirterek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Projeyi hazırlayan öğretmenlerden Kübra Avcı da öğrencilerde ve toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırladıkları projede, kuş evlerini, Osmanlı dönemindeki modelleri örnek alarak yaptıklarını belirtti.