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Öğrencileri tehdit ettiği iddia edilen kantinci gözaltına alındı

Aydın'da KYK yurdunda sahura kalkan öğrenciler ile kantinci arasında menü tartışması yaşandı

Öğrencileri tehdit ettiği iddia edilen kantinci gözaltına alındı

 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan bazı öğrencilerle kantin görevlisi arasında çıkan tartışma sonrası sosyal medyadan öğrencileri tehdit ettiği ileri sürülen kantinci gözaltına alındı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) eğitim gören öğrencilerin kaldığı yurtta, sahur yapmak isteyen öğrencilerden H.Ö. ve K.T, iddiaya göre yemekte eksiklik olduğunu kantin işletmecisi Ö.A'ya bildirdi.

Menüde eksiklik olmadığını belirten Ö.A. ile öğrenciler tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yurdun güvenliğine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. İfadeleri alınan öğrencilerin ve kantin işletmecisinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kantinci Ö.A, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tehdit içerikli yazılar paylaşınca, savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yurt #tartışma #sosyal medya #kyk #kız #kantin #gözaltı
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