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Öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla açığa alındı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir lisede müzik öğretmeni L.K. (36), öğrencisi B.E. (17) ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla açığa alındı
Nazilli Lisesi'nde müzik öğretmeni evli ve iki çocuk babası L.K., öğrencisi B.E. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi.

Öğretmen L.K.'nın, öğrencisi B.E. ile başbaşa kutladığı doğum gününün fotoğraflarını gören okuldaki öğretmenlerden biri durumdan şüphelendi.

Konuyu önce okul idaresine ardından Savcılığa bildirdi. Şikayeti dikkate alan Savcılık, okula polis yollayarak öğretmen ve öğrencinin ifadesine başvurdu.

Polisin aldığı ifadeler neticesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş görevlendirdi.

Okula gelen müfettişlerin başlattığı soruşturma sonrasında müzik öğretmeni L.K. açığa alındı.

Öğrenci B.E.'nin ise iddiaları kabul etmeyerek L.K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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