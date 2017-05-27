Nevşehir'de bir ilkokulda öğretmenler, öğrenci motivasyonunu artırmak için okul bahçesinde yaşam ve oyun alanları oluşturdu.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda "Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci" projesi kapsamında öğretmenler çeşitli yaşam ve oyun alanları oluşturdu.



Çocukların yeteneklerini keşfetmek, öğrenme ve sosyalleşmesini artırmayı amaçlayan çalışmada, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla eski araç lastiklerinden oyun parkuru, hayvan sevgisini aşılamak için de kümes hayvanları arasında hikaye okuma bölümleri hayata geçirildi.



Öğrencilerin teneffüs ve etkinlik saatlerinde keyifli vakit geçirdiği "yaşa, eğlen, öğren" sloganıyla ortaya çıkarılan alanlar öğrencinin okula olan ilgisinin artmasını sağlıyor.







"Küçük dostlarımızla fabl" alanında tavuk, kaz, ördek gibi kümes hayvanlarına yem verip, onlarla vakit geçiren öğrencilere öğretmenleri tarafından hikayeler anlatılıyor. "Yaşayan atölye"de bez bebek ve çamurdan çanak yapan, gitar dersinde eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, lastik parkurunda ise stres atma imkanı buluyor.



"Çocukların bilgi ve becerilerinde ilerleme var"



Okul müdürü Erdal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okulda mutlu olmalarını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ve olumlu netice aldıklarını söyledi.



Şahin, okul aile birliğince düzenlenen kermes ve sağduyulu vatandaşların desteğiyle giderlerini karşılayarak oluşturulan alanların geliştirilmesi için de çalışma sürdürdüklerini belirtti.



Okul öğretmenlerinden proje koordinatörü Aylin Akyüz ise sınıfla yaşam alanları arasında kurulan bağ sayesinde öğrencilerin okulda vakit geçirmekten keyif alır hale geldiğini ifade etti.



Alanların oluşturulmasının ardından öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduklarının gözlemlendiğini dile getiren Akyüz, çocukların bilgi ve el becerilerinin gelişmesinin de hız kazandığını kaydetti.



Eski lastikleri toplayıp oyun parkuru yaptılar



Okul öğretmenlerinden Bülent Çiltepe de ilçedeki çeşitli iş yerlerinden temin ettikleri eski araç lastiklerini boyayıp oluşturdukları oyun parkuru sayesinde öğrencilerin enerjilerini atıp dersi daha iyi dinler hale geldiklerini aktardı.



Çiltepe, "Çocuklar yoğun enerjiye sahipler. Derse katılımın artması için enerjilerini lastik parkurunda harcıyorlar. Burada geri dönüşüm sağladık, eski lastikleri toplayıp, boyayıp bu alanı oluşturduk. Öğrencilerimiz beden eğitimi dersinde ve bazı etkinliklerde bu alanda olmaktan büyük keyif alıyor." diye konuştu.