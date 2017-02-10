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Okul servisi 11 yaşındaki öğrenciyi ezdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 yaşındaki öğrenci, indiği okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti

Okul servisi 11 yaşındaki öğrenciyi ezdi

Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi'nde 11 yaşındaki ilköğretim 5. sınıf öğrencisi M.Ş, kendisini eve bırakan servis aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.

75. Yıl Aysun Karalar İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki M.Ş, Hasköy'de M.B. yönetimindeki 45 HA 1744 plakalı okul servis aracından indi.

M.Ş, önünden geçerken hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.Ş. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Çocuğun aracın altında kalmasının ardından olay yerinden uzaklaşan servis sürücüsü M.B'nin, emniyet güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından M.Ş'nin cesedi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #okul servisi #Manisa #akhisar
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