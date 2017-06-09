" Milletin ve memleketin değerlerine bağlı, Anadolu'nun irfanından güç ve hisse alan ama ufku dünya olan gençler yetiştirmeliyiz. Bunu başardığımızda görevimizi hakkıyla yapmış olacağız"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Milletin ve memleketin değerlerine bağlı, Anadolu'nun irfanından güç ve hisse alan ama ufku dünya olan gençler yetiştirmeliyiz. Bunu başardığımızda görevimizi hakkıyla yapmış olacağız." dedi.

Şahin, Küçükçekmece Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'unda düzenlenen 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Programı'na katıldı.

Okul eğitiminin hayatın rutini gibi görünse de çok önemli bir faaliyet olduğunu belirten Şahin, öğrenmenin önemine işaret etti.

Şahin, bunun yeterli olmadığını dile getirerek, "Bilgiyle donanacağız ama eğitim dediğimiz, iyi insan olma, iyi becerilere, alışkanlıklara ve davranışlara sahip olma faaliyetini ihmal etmeyeceğiz. Okullarımız bu noktada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bütün okullarımıza, idarecilerimize, milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özgüvenli çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini anlatan Şahin, bunun da eğitim yoluyla sağlanması hususuna dikkati çekti.

Şahin, İstanbul'da eğitim almanın önemli bir avantaj olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'un kendisi bir eğitim şehri. İstanbul'u okudukça ve yaşadıkça aslında birkaç okul birden bitirmiş oluyorsunuz. Bunun için çocuk ve gençlerimizin İstanbul'u iyi anlamaları, iyi tanımları ve iyi yaşamaları lazım. Az önce bir kitap gördüm. Gençlerimizin İstanbul'a dair düşüncelerini kitaplaştırmışlar. Geçen yıl kaymakamlığımız bunu bir proje haline getirmişti. Biz de bunu destekledik. Buna benzer çok proje yapıyoruz. Sadece iyi ve çok bilgi sahibi değil, bunların yanında iyi insan... Milletin ve memleketin değerlerine bağlı, Anadolu'nun irfanından güç ve hisse alan ama ufku dünya olan gençler yetiştirmeliyiz. Bunu başardığımızda görevimizi hakkıyla yapmış olacağız."

Karnelerin çocukların bilgilerini ölçtüğünü aktaran Şahin, karnelerle çocuklar hakkında yargıya varmanın mümkün olmadığını söyledi.

Şahin emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkürlerini iletirken öğretmenlere, öğretmenliğin dört duvar arasından çıkarılması çağrısı yaptı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise velilerin yaz tatilinde de öğrencilerin eğitimiyle ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Onlara destek olmanızı diliyorum. Eğer eğitimi çocuğumuzla beraber eğitime talip olmazsak tek başına okulların ve bizlerin yapabileceği pek fazla bir şey yoktur. Sizin desteğinizle en güzel noktalara gelebiliriz." diye konuştu.

İlk ve orta okul seviyesindeki çocukların oyun döneminde olduklarına dikkati çeken Yelkenci, oyunun çocuğun en önemli işi olduğunu söyledi.

Yelkenci, çocukların eğitiminin oyunla desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, öğretmenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımızın gözlerinin içine bakmayı öğrendiğimizde, gözyaşlarını silmeyi başarabildiğimizde, evlerindeki dertleri paylaştığımızda öğretmen oluyor. Yoksa matematik, fizik ve diğer dersleri anlatmakla öğretmen olunmuyor. Sene içinde çeşitli projeler ve etkinlikler yapıldı. Bunlardan birisi Bakanımızın önemsediği velilerimize telefonla ulaşma ve onların eğitim süreçleriyle ilgili talep ve şikayetlerini almaktı. Diğeri ise 'Misafirim öğretmenim' projesi de yine aynı şekilde devam etti. Bu projelerden hareketle yaz tatilinde de velilerimizi ve öğretmenlerimizi bırakmamamız gerekiyor. Onları izlemeye devam etmeliyiz."

Törende, ilkokul öğrencileri Ege ve Akdeniz yöresine ait halk oyunlarından örnekler sergiledi.

Tören, Vali Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya'nın öğrencilere karnelerini ve hediyelerini vermesiyle sona erdi.