Gaziantep'te 2 yıl önce kaybettiği eşinin ceketinin cebinde kendisi için yazdığı şiir tesadüfen bulunan 72 yaşındaki kadın, kursa giderek okur yazar oldu.

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin ceketinin cebinde kendisine yazdığı şiir tesadüfen bulunan 72 yaşındaki Halime Kocaaslan, dizeleri okuyabilmek için kursa giderek okuma yazma öğrendi.



Halime Kocaaslan, 58 yıl önce kentte esnaflık yapan Abdurrahman Kocaaslan ile severek evlendi. 6 çocuk sahibi olan çift, yaşlanınca hastalıklarla mücadele etmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl önce rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Abdurrahman Kocaaslan'ın gelini, ceketinin cebindeki kişisel notlar arasında kayınvalidesi için yazılan şiiri buldu.



Şiiri kendisi de okumak isteyen 72 yaşındaki Halime Kocaaslan, bunun için Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi'nde okuma yazma kursuna başladı.



Hedefini 40 günde gerçekleştirmeyi başaran Kocaaslan, eşinin kaleme aldığı şiiri okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyor.



"İstemem, sensiz olmasın hayat" sözleriyle başlayan şiir, şöyle devam ediyor:



"Sevgim sana o kadar büyük ki Halime'm/İster güldür beni ister ağlat/Seni sevdiğime pişman değilim/Hayata adımı senle attım/Seninle uyudum seninle kalktım/Sevgiyi mutluluğu seninle tattım/Seni sevdiğime pişman değilim/Senden önce yaradan alsın canımı/Göstermesin bana senin acını/Allah kör etsin bu gözlerimi/Seni sevdiğime pişman değilim/Senden önce ölürsem eğer/Ölüler diriden bir dua bekler/Haftalar aylar geçse de seneler/Sadece bayramda mezarıma gel yeter/Dünyaya değişmem saçının telini/Başkası dolduramaz senin yerini/Tutmak istesem de tutamam elini/Kapatıyorum artık gönül defterini."



"Şiiri her okuduğumda onunla konuşuyormuş gibiyim"



Eşinin hatırasını yanından ayırmayan Halime Kocaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiirin yazılı olduğu kağıdı bulduklarında çok duygulandığını söyledi.



Kocasının kendisini çok sevdiğini ancak şiir yazdığından haberi olmadığını dile getiren Kocaaslan, "Şiiri bulduğumuzda çocuklarım okudu ama ben okumak istedim. Sırf bunun için okuma yazmaya öğrenmeye karar verdim. Onu kaybettikten birkaç gün sonra eşyalarını toparlamaya başlamıştık. Gelinim ceketinin cebinde şiir bulmuş, bana getirdi. Ne zaman yazılmış bilmiyoruz. İlk duyduğumda çok ağladım." diye konuştu.



Eşiyle küçük yaşlarda evlendiklerini anlatan Kocaaslan, şunları kaydetti:



"Gözümü açtım, onu gördüm. Birbirimiz çok sevdik. Beni her zaman el üstünde tuttu. Hiçbir zaman üzmedi. Onun hatırasını anlayabilmek için bu yaştan sonra okuma yazma öğrenmeye başladım. Kurstaki hocaya 'En kısa zamanda bana okuma yazma öğret, benim bu şiiri okuyabilmem lazım' dedim. Onlar da çok yardımcı oldular. Şimdi okuyabiliyorum. Şiiri her okuduğumda onunla konuşmuş gibi hissediyorum. Bir an bile yanımdan ayırmıyorum."



"Hikayesini duyduğumuzda çok etkilendik"



Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat da Halime Kocaaslan'ın hikayesini duyduklarında çok etkilendiklerini belirtti.



Kocaaslan'ın sırf eşinin yazdığı şiiri okumak için kendilerine ulaştığını dile getiren Sertpolat, şöyle konuştu:



"Okumanın yaşı yok. Elimizden geldiğince kendisine eğitim verdik, sonra eşinin yazdığı şiiri kendi sesinden dinledik. Gerçekten gurur verici. Eşi böyle bir şeye vesile olacağını düşünmemiştir. Eminim görseydi çok mutlu olacaktı. Bir kadının eğitime bir adım daha yaklaşması çok özel. Gaziantep'te 98 bin okuma yazma bilmeyen insan var. Bunlara her alanda ulaşmaya çalışıyoruz. En ücra yerde bile olsa onlar için kurs açabiliyoruz. Halime teyze gibi okuma hevesi olan herkesi kurslarımıza bekliyoruz."