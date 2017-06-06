Karadeniz'de balıkçılar, yorucu av sezonunun ardından ağ tamiri ve tekne bakımına ağırlık verirken, işlerin azaldığı ramazanda vakitlerinin çoğunu aileleriyle geçiriyor

Karadeniz'de balıkçılar yorucu av sezonunun ardından ağ tamiri ve tekne bakımına ağırlık verirken, işlerin azaldığı ramazanda vakitlerinin çoğunu aileleriyle geçiriyor.

Birçok mesleğin aksine zamanlarının çoğunu ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan balıkçılar için ramazan adeta ailelerine kavuşma ayı olarak görülüyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, bereketli ve kazançlı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sezonda çaça, palamut ve hamsinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü dile getiren Malkoç, balıkçıların bir bölümünün ise Atlas Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Moritanya'ya gittiğini belirtti.

Balıkçılığın zor bir meslek olduğunu, balıkçıların vakitlerinin çoğunu denizde geçirdiğini anlatan Malkoç, av yasağının başlamasıyla balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinin bakımına yoğunlaştığını vurguladı.

Ramazanda ise işlerin yavaşlatıldığını ifade eden Malkoç, bu ayda balıkçıların daha çok aileleri ile vakit geçirdiğini anlattı.

Bu durumdan ailelerin de çok mutlu olduğuna işaret eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Balıkçıların ömrü neredeyse denizde geçiyor. Av sezonu bittiğinde ise ağların tamiri ve teknelerin bakımını yapıyoruz. Av için okyanusa gidiyoruz. Ramazan ayı, işlerin yavaşladığı ay. Balıkçılar, bu ayda aileleri ile daha çok zaman geçiriyor. Balıkçıların her şeyden önce neredeyse unuttukları ailelerini hatırlıyor. Oruç tutanlar ibadetlerini aileleriyle birlikte yerine getiriyor."



"İftarda ailemizle aynı sofrada olmak ayrı mutluluk"

Balıkçılardan 3 çocuk babası 62 yaşındaki İbrahim Özbey, 45 yıldan fazla süredir ekmeğini denizden kazandığını belirtti.

Özbey, balıkçıların av sezonu dışında yeni sezon için hazırlık yaptığını ve neredeyse av sezonu kadar işlerinin yoğun geçtiğini söyledi.

Ramazan ayında işleri yavaşlattıklarını aktaran Özbey, "Şimdi ağ tamiratı yapıyoruz. Boşluk bulduğumuzda tamirat ve bakım yapıyoruz. Akşamları ailemize zaman ayırıyoruz. Sezonda adeta ailelerimizi unutuyoruz. Sezon dışında akşamdan akşama hatırlıyoruz. Ramazan ayında ise daha çok birlikteyiz. İftarda ailemizle aynı sofrada olmak ayrı mutluluk." dedi.



"Av sezonunda ailelerimize vakit ayıramıyoruz"

Balıkçı Özcan Sakallı ise yaklaşık 20 yıldan bu yana baba mesleğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Yeni ağlar yaptıklarını, eskileri ise tamir ettiklerini anlatan Sakallı, şu ifadeleri kullandı:

"Dört ay süren av yasağında tekne bakımı ağ bakımlarını yapıyoruz. Yeni sezona başlamak için bu işlerin yapılması gerekiyor. Ramazanda hava sıcaklıkları artıyor. Bu nedenle biraz daha yorucu geçiyor. Sabah erken saatlerde başlıyoruz ve akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. İftardan bir saat önce iş bırakıyoruz. Akşam eve gidiyoruz. Ramazanda ailemize daha çok zaman ayırabiliyoruz. Av sezonunda hiç vakit ayıramıyoruz. Bu işi temposu çok fazla."



"Balık sezonu başladığında ise bizim için gurbet zamanı geliyor"

Balıkçı Mustafa Balık ise ramazanı evinin önünde eşi ve çocuklarıyla ağ tamiri yaparak geçirdiğine dikkati çekti.

Ege'de 15 Temmuz'da başlayacak av sezonu için hazırlık yaptıklarını belirten Balık, "Av sezonu dışında ailelerimize zaman ayırmaya çalışıyoruz. Balık sezonu başladığında ise bizim için gurbet zamanı geliyor. Ramazanda ailemizle daha çok zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Esime Balık (44) ise eşinin av sezonunda Ege ve Karadeniz'de çalıştığını, zamanının büyük bir bölümünü denizde geçirdiğini söyledi.

Sezon sonları ve ramazanda ailenin bir araya geldiğini aktaran Balık, "Büyük oğlum da babasıyla birlikte çalışıyor. Ramazanda tüm aile bir araya geliyor. Ramazanda orucumuzu tutuyoruz, ufak tefek işler yapıyoruz. Kendimize göre işler oluyor. Evimizin önünde ağ tamiri gibi." dedi.

Kağan Barış Balık da 15 Temmuz'da babasıyla Ege'ye geçeceklerini, yaklaşık 2,5 ay orada çalışacaklarını anlattı. Daha sonra Karadeniz'de av sezonunun açılacağını anımsatan Balık, "Denizde ailemizden uzak zaman geçiriyoruz. Zor oluyor gurbet. Ramazanda hep birlikte ailemizle zaman geçirmek güzel." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan 53 yaşındaki Bekir Kılıç da ramazanda ailesiyle daha çok torunlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadığının altını çizdi.

Ramazanda hafif işlerle uğraştıklarını ramazan sonunda ise işlerinin yoğunlaşacağını söyleyen Kılıç, "Ramazanda torunlarımla vakit geçiriyorum. Onları gezdiriyorum. Kışın daha çok evimiz deniz oluyor. Ailemizi özlüyoruz. Yazın da 3-5 ay ailemizle birlikte oluyoruz." diye konuştu.