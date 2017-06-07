Karaman'da 1 saat boyunca yağan yağmur ve dolu, Kameni Köyü'nün deresini taşırdı. Bölgede bulunan çok sayıda kümes hayvanı ile birlikte 5 koyun telef oldu. Dolu nedeniyle bölgedeki meyve ağaçları da büyük zarar gördü.

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