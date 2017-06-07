"Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki..."
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Takımın başıma geçer geçmez... Kocaman'dan son dakika kararı
Takımın başıma geçer geçmez... Kocaman'dan son dakika kararı
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Önce yağmur, ardından sel vurdu

Karaman'da 1 saat boyunca yağan yağmur ve dolu, Kameni Köyü'nün deresini taşırdı. Bölgede bulunan çok sayıda kümes hayvanı ile birlikte 5 koyun telef oldu. Dolu nedeniyle bölgedeki meyve ağaçları da büyük zarar gördü.

Önce yağmur, ardından sel vurdu

Önce yağmur, ardından sel vurdu.

70 hane ve 300 nüfusa sahip Karaman'ın Kameni Köyü'nde yaklaşık 1 saat süren yağmur ve dolunun ardından köyden geçen dere taştı.

Derenin taşması sonucu özellikle ahır ve açık besi alanları su altında kaldı. Meyve bahçeleri de büyük zarar gördü. Köylülerin İl Özel İdare'ye haber vermesi üzerine vidanjörle sular tahliye edildi.

Bölgede bulunan çok sayıda kümes hayvanı ve 5 koyun telef oldu. Dolu nedeniyle kiraz, kayısı ve elma ağaçları da zarar gördü.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Kameni Köyü, devletten yardım bekliyor. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #karaman #Kameni Köyü
banner863
Önceki Haber
ABD, Suriye ordusuyla hareket eden güçleri vurdu
Sonraki Haber
Beşiktaş, Caner Erkin ve Rhofolfo'yu KAP'a bildirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.