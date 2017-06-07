Önce yağmur, ardından sel vurdu.
70 hane ve 300 nüfusa sahip Karaman'ın Kameni Köyü'nde yaklaşık 1 saat süren yağmur ve dolunun ardından köyden geçen dere taştı.
Derenin taşması sonucu özellikle ahır ve açık besi alanları su altında kaldı. Meyve bahçeleri de büyük zarar gördü. Köylülerin İl Özel İdare'ye haber vermesi üzerine vidanjörle sular tahliye edildi.
Bölgede bulunan çok sayıda kümes hayvanı ve 5 koyun telef oldu. Dolu nedeniyle kiraz, kayısı ve elma ağaçları da zarar gördü.
Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Kameni Köyü, devletten yardım bekliyor.
ulusalkanal.com.tr
Karaman'da 1 saat boyunca yağan yağmur ve dolu, Kameni Köyü'nün deresini taşırdı. Bölgede bulunan çok sayıda kümes hayvanı ile birlikte 5 koyun telef oldu. Dolu nedeniyle bölgedeki meyve ağaçları da büyük zarar gördü.
Önce yağmur, ardından sel vurdu.