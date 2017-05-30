Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince baran engereğine rastlandı.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince baran engereğine rastlandı.



Ordu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 4 üniversiteden akademisyenlerin desteğiyle Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi sürdürülüyor. Proje kapsamında 2016'da çalışmalara başlayan ekipler, baran engereği olarak bilinen yılan türüne rastladı.



Ekipler, ölü olarak buldukları yılanı ilaçlı su dolu kavanoza koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.



Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, baran engereğinin oldukça zehirli bir tür olduğunu belirtti.

Yılanın ölü bulduklarını ifade eden yetkililer, "Karadeniz bölgesinde fındıklık ve çay bahçelerinde görüldüğü bilinen ancak Ordu'da daha önce rastlanmayan baran engereği, zehirli olmasına rağmen çok uysal bir yılan türü olarak bilinir. Üstüne basılmadığı veya çok sıkıştırılmadı takdirde insanı ısırmaz. Çok yaklaştığınızda da önce kaçmaya çalışır, kaçma şansı yoksa tıslayarak varlığını belirtmeye çalışır." dedi.



Yetkililer, proje çalışmalarının sahada devam ettiğini de kaydetti.

Ordu'da yaklaşık 1 ay önce de vatandaşlar tarafından boynuzlu engerek yılanı yakalanmış, yılan incelenmek üzere Ordu Üniversitesine gönderilmişti.