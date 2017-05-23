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Ordu'da cinayet: Yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir evde yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu. 

Ordu'da cinayet: Yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde 34 yaşındaki Elene Gokadze'nin cesediyle karşılaştı.

Boğazı kesilerek öldürüldüğü anlaşılan Gokadze'nin cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #cinayet #sakarya #atatürk
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