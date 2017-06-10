Ergin Güven yönetimindeki kum yüklü kamyon, Pınarlı Mahallesi Dereyolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Güven, olay yerinde hayatını kaybetti. Güven'in cenazesi, Mesudiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ergin Güven yönetimindeki kum yüklü kamyon, Pınarlı Mahallesi Dereyolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.