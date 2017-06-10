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Ordu'da kamyon devrildi: 1 ölü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'da kamyon devrildi: 1 ölü

Ergin Güven yönetimindeki kum yüklü kamyon, Pınarlı Mahallesi Dereyolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Güven, olay yerinde hayatını kaybetti. Güven'in cenazesi, Mesudiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #kamyon #devrilme #Ölü #mesudiye
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