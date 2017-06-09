Çaybaşı ilçesinde iki grup arasındaki kavgada silah kullanılmasıyla bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde iki grup arasındaki kavgada silah kullanılmasıyla bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Köklük Mahallesi'nde Recep (51) ve Turgut Çakır (42) kardeşler ile komşuları Sinan (22) ve Kenan A. (25) kardeşler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Sinan ve Kenan A. tabancayla ateş açtı.



Ağır yaralanan kardeşlerden Recep Çakır, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Turgut Çakır'ın ise Ünye'de özel bir hastanede tedavi altına alındığı, durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Olayın ardından Sinan ve Kenan kardeşler ile babaları Mustafa A, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Her iki ailenin uzun süredir yol nedeniyle kavgalı olduğu, bu durumu mahkemeye taşıdıkları ve bugün de mahkemeleri olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.