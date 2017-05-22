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Ordu'da sahte içki operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ordu'da sahte içki operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ünye Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.B, İ.K, O.Ç, S.S, M.D, D.Ö.A. ve H.E'ye ait Ünye'de belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.




Adreslerde yapılan aramada, 309 alkollü içki kapağı, 355 alkol şişesi, 30 litrelik 3 alkol bidonu, 730 gram anason yağı, 800 gram kimyasal toz, 5 enjektör, 920 sahte bandrol, 7 gram esrar, tüfek, av tüfeği, 22 muhtelif çapta mermi, 60 litre metanol ve 63 litre sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddia edilen S.B, İ.K, O.Ç, S.S, M.D, D.Ö.A. ve H.E. gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #Ünye #sahte içki #operasyon
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