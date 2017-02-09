Ordu'daki kaçak içki ve sigara operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ordu'da düzenlenen kaçak sigara ve içki operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'na düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve içki sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra Ordu Adliyesine sevk edilen 7 zanlı, nöbetçi savcılığa verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edildi.



Mahkemeye sevk edilen 7 zanlıdan S.G, Ü.B, A.L, İ.K, N.İ ve T.T tutuklanırken, A.S ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Olay

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'na operasyon düzenlenmiş, operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirilmişti.