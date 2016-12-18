Ordu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ordu, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Trabzon ve Samsun'da gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı.Kaynak: AA
Örgütün sözde ilçe sorumluları, ilçe ablaları, öğretmen, esnaf, Zaman gazetesinin eski çalışanları ve FETÖ'nün kurumlarında çalışanlarından oluşan zanlılar, Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan 18 zanlıdan biri tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 13 zanlının ise arandığı öğrenildi.
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