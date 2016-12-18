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Ordu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ordu merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan biri tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ordu, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Trabzon ve Samsun'da gözaltına alınan 18 zanlının  emniyetteki işlemleri tamamladı.
Örgütün sözde ilçe sorumluları, ilçe ablaları, öğretmen, esnaf, Zaman gazetesinin eski çalışanları ve FETÖ'nün kurumlarında çalışanlarından oluşan zanlılar, Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 
Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan 18 zanlıdan biri tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 13 zanlının ise arandığı öğrenildi. 

Kaynak: AA
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