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Ormanlık alanda izinsiz kampa ceza

Adalar'da, ormanlık alanda izinsiz kamp yapanlar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Ormanlık alanda izinsiz kampa ceza

İstanbul Adalar'da, ormanlık alanda izinsiz kamp yapanlar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adalar Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Adalar ilçesi Burgazada Mahallesi'nde bulunan Madam Karta Koyu olarak bilinen bölgede çadır kurmak suretiyle izinsiz konakladıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bölgede izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde ateş yaktıkları, ateş yakmada kullandıkları odunları temin etmek için ormana zarar verdikleri tespit edilen şahıslara yönelik havadan, karadan ve denizden 80 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 34 çadır aranmış, 57 şahıs kontrol edilmiş, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmış, 1 kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan, 1 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, 37 kişiye Orman Kanununa muhalefet suçundan, 54 kişiye ise Orman Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #ormanlık alan #operasyon #izinsiz kamp #Adalar
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