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Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Orta Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #orta Akdeniz #Meteorolojik Uyarı #fırtına
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