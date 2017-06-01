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Osmaniye'de sağanak ve dolu

Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü

Osmaniye'de sağanak ve dolu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak ve dolu nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sular, yollarda birikti, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü.

Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı, vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağanak #osmaniye #düziçi #dolu
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