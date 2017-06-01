Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak ve dolu nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sular, yollarda birikti, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü.



Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı, vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı.

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