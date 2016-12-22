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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca İlçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı’ndan Kaynarca'ya giden Fahri K. yönetimindeki panelvan tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Güven Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan İrem K., ve Melek K.,’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA
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