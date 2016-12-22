Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı’ndan Kaynarca'ya giden Fahri K. yönetimindeki panelvan tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Güven Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan İrem K., ve Melek K.,’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaynak: İHA
Kaza sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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