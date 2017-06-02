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Otomobil mağazanın vitrinine çarparak durabildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kazada maddi hasar meydana geldi

Otomobil mağazanın vitrinine çarparak durabildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün çarptığı otomobil, mağazanın vitrinine girerek durabildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda, Zeki Koçyiğit'in (56) park halinde bulunduğu yerden hareket ettirdiği 45 SU 740 plakalı minibüs, Safiye Güraras (48) idaresindeki 35 TT 547 plakalı otomobile çarptı.

Direksiyon hakimiyeti kaybeden Güraras'ın otomobili, karşı şeride geçip ayakkabı mağazasının vitrinine çarparak durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Mağazanın vitrini ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden alınırken, sürücü Güraras gözyaşı döktü.


Kaynak: AA
Etiketler; #vitrin #Trafik #mağaza #kaza #112acilsağlık ekipleri
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