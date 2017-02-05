Ören’den ilçe merkezine gelmekte olan 10 YB 157 plakalı otomobil orta refüje çarpıp takla attı.Kaynak: İHA
Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine gönderildi.
Kazaya tanık olan vatandaşlar ise aynı yerde sık sık kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istediler.
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