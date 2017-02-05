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Otomobil orta refüje çarpıp takla attı

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Ören yolunda dün gece meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yol kenarında oturan vatandaşlar, aynı yerde sık sık kazaların yaşandığı belirterek önlem alınmasını istedi.

Otomobil orta refüje çarpıp takla attı
Ören’den ilçe merkezine gelmekte olan 10 YB 157 plakalı otomobil orta refüje çarpıp takla attı.

Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine gönderildi.

Kazaya tanık olan vatandaşlar ise aynı yerde sık sık kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istediler.  

Kaynak: İHA
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