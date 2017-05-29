İnegöl ilçesinde, bir otomobilin karşı şeride geçerek kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin karşı şeride geçerek kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl istikametine giden Harun İrgüneş (33) yönetimindeki 16 KIS 73 plakalı otomobil, Bursa-Ankara Karayolu Babasultan kavşağı mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Savrulan otomobil karşı şeride geçerek Mehmet Erçelik idaresindeki 16 JNZ 27 kamyonet ve Mehmet Yaşar'ın (49) kullandığı 16 NEK 48 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, İrgüneş'in kullandığı otomobil ikiye bölündü.



Araçlarda sıkışan yaralılar Harun İrgüneş, Mehmet Yaşar ile Yunus Sözen (57), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada üç aracın karıştığı kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

