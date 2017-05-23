Otomobil sahibi ile vatandaşların yaklaşık yarım saatlik çabasıyla kurtarılan yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılınca hızla olay yerinden uzaklaştı

Düzce'de park halindeki bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Veysel Taşyıldız, otomobilini Atatürk Bulvarı Çoban mevkisindeki evinin önüne park etti.



Otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Taşyıldız'a bildirdi. Araç sahibi, yaptığı incelemede, otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kediyi gördü.



Taşyıldız ve çevredeki vatandaşların yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından, kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Yavru kedi, bulunduğu yerden çıkarılınca hızla olay yerinden uzaklaştı.