İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaklaşık 15 yıldır sokak kedilerine yemek hazırlayan taksi şoförü Tahir Çeven, 1977 model otomobilini yavru ve hasta kedilerin bakımı için yuva yaptı.

İzmir'de, hayatını taksicilik yaparak kazanan 54 yaşındaki Tahir Çeven, mahallesinde her gün yemek verip ilgilendiği sokak kedilerinden, yavru ve hasta olanlar için 1977 model otomobil satın alıp yuva haline getirdi.



Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Çeven, 15 yıl önce izlediği ve çok etkilendiği bir belgesel sonrası sokak kedileri için mahalledeki parka yuva yapmaya başladı.



Yaz kış demeden sevimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Çeven, her sabah mesaiye başlamadan önce eşiyle 50'ye yakın sokak kedisine yemek hazırlıyor.



Kedilerin yemeklerini verdikten sonra taksi durağının yolunu tutan Çeven, işe gitmediği zamanlarda da kedilerin bakımını yapıyor.



Yavru ve hasta kediler için otomobil aldı



Mahalle sakinlerinin "kedilerin dostu" olarak takdir ettiği Çeven, kendi başlarına ihtiyaçlarını gideremeyen bakıma muhtaç yavru ve hasta kedilerin barınması için 4 yıl önce 1977 model otomobil satın alarak hastane-yuva yaptı.



Günün ilk ışıkları ile birlikte hastane-yuva haline getirdiği otomobili temizleyen hayvansever taksici, hazırladığı yemeklerini veriyor, tedaviye ihtiyacı olanın tedavisini yapıyor, ardından parkta yolunu gözleyen diğer dostlarına yanına gidiyor.



Şimdiye kadar birçok hasta kedinin bakımını yapıp sağlığına kavuşmasına sağlayan Çeven, görme yetisini kaybetmiş ve "Bircan" ismini verdiği bir aylık yavru kediyi yanından ayırmıyor.



"Onlarla mutlu oluyorum"



Tahir Çeven, AA muhabirine, kedilerle ilgilendiğinde kendisini psikolojik açıdan daha mutlu hissettiğini söyledi.



Kedileri için otomobil satın aldığını belirten Çeven, "Yuvaya bırakılan kedileri ameliyat ettirdiğimiz zaman buraya getiriyorum. Kedileri, yuva ortamına alışmaları için revir görevi gören arabamda bakıyorum. Hafta sonu gezmeye gittiğimizde kedileri de götürüyorum. Önümüzdeki günlerde minibüs almayı düşünüyorum." dedi.



Arabasını kedilere tahsis ettiği için ilk başta eşi olmak üzere yakın çevresinin çok şaşırdığını anlatan Çeven, daha sonra herkesin bu duruma alıştığını ifade etti.



Kedilere yiyecek hazırlamak için her hafta pazar alışverişini çıktığını anlatan Çeven, "Bazılarına isimler veriyorum ve yanlarına gittiğimde öyle çağırıyorum. Kedilerinin günlük maliyeti 10 lira, onların rızkını da Allah veriyor." diye konuştu.