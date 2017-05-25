Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Girit Parkı'nı yıkarak yerine 7 katlı otopark yapma kararına tepkiler sürüyor. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ile sendikalar parkta bir araya geldi. Yeşil alanların yok edilmesine izin vermeyeceklerini söylediler.

Büyükşehir Belediyesi'nin Girit Parkı'nı yıkıp otopark yapma planı



Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve sendikaları ortak açıklama yaptı.



Kurul üyeleri Mahalle sakinleriyle parkta bir araya geldi. Açıklamayı Peyzaj Mimarları Odası Şube Başkanı Kezban Arıcan yaptı.



Park, yurttaşlar tarafından bir an olsun boş bırakılmıyor. Parkta, sabaha kadar süren sohbetler ediliyor ve Antalyalılar o sohbetlerden birine çağrıldı.



Açıklamanın ardından dumanı üstündeki pişiler hep birlikte yenildi.





ulusalkanal.com.tr