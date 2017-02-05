Otopsi raporları açıklandı

ADANA'nın Karaisalı İlçesi'nde bekçi kulübesi olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi.

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3 Aralık 2016'da Karaisalı İlçesi'nin Kırıklar Mahallesi'nde lahana tarlasındaki bekçi kulübesinde yangın çıktı.

Yangın sonrası yapılan incelemede 3 kişiye ait kemik parçaları bulundu. Başlatılan soruşturma sonrası kemik kalıntılarına yapılan DNA incelemesinde cesetlerin 62 yaşındaki Derviş Yılmaz, 63 yaşındaki Cafer Tayyar Yalaza ve hakkında kayıp başvurusu bulunan 36 yaşındaki Pınar Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından otopsi raporunu hazırlandı.



Cesetlerin yandığı kaydedilen raporda, ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı meydana geldiği belirtildi.

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