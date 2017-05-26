Çok sayıda etnik unsur ve kültürün bir arada yaşadığı yaklaşık 200 milyon nüfuslu Pakistan'da ramazan hazırlıkları sürüyor

Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip 2. ülkesi Pakistan'da ramazan ayı öncesi halk hazırlıklarını sürdürüyor.



Ülkede kutsal bayramlar ve ramazan ayının başlangıcı gibi tarihleri belirleyen Ruhet-i Hilal Komisyonu üyeleri, hilali gözlemlemek üzere bugün toplanacak. Ardından ramazanın başlangıç tarihi ilan edilecek.



Yaklaşık 200 milyonluk nüfuslu Pakistan'da ramazan ayı heyecanla bekleniyor.



Başkent İslamabad sokaklarında iftar ve sahur için alışveriş telaşı başlarken, hurma, iftarlık için atıştırmalıklar ve tatlılar ramazan alışverişi için en fazla rağbet gösterilen ürünler arasında yer alıyor.



Pakistan'da yağda kızartılarak hazırlanan "pakora" ve bir börek türü olan "samosa" iftar sofralarının vazgeçilmezleri. Ortadoğu'da da "semuse" olarak bilinen "samosa" kıyma ve patatesle hazırlanıyor. İçinde sebze ve soğan bulunan pakora da nohut unundan yapılıyor.



Pakistanlılar iftarlık yemeklerde yaygın biçimde kullanılan "gara masala" sosunu hazırlamak için baharatçılara gidiyor. Halk, oruç açarken ağır yemekler yerine meyve, yeşil çay, gül suyu ve "samosa"yı tercih ediyor.



Camilere ve türbelere yoğun ilgi



Pakistan'da ramazan ayının ilk günü resmi tatil ilan ediliyor. Pazarlar, restoranlar ve diğer eğlence merkezleri bir ay süreyle işleri yavaşlatıyor veya durduruyor.



Camilerde ve ülke genelinde türbelerde büyük yoğunluk yaşanıyor. En fazla ziyaret edilen kutsal mekanların başında Multan kentinde Sufi evliyalardan Zekeriya Bahaddin'in, Lahor'da Ebul Hasan Ali Hacveri'nin ve Karaçi'deki Abdullah Şah Gazi'nin türbeleri geliyor.



Ülkede bu ay kamu ve özel sektörde ramazan mesaisi uygulamasına geçiliyor ve yerel saatle 15.00'ten sonra çalışmalara son veriliyor. Ramazanın son on gününde ülke genelinde tatil ilan ediliyor. Kamu binaları ve büyük camiler ramazanın son günlerinde süslenerek ışıklandırılıyor.



Pakistan'da ramazan, aynı zamanda gelenek ve adetlerin yeniden canlandığı bir ay. Ramazanda akraba ziyaretleri yoğunlaşıyor, iftar ve sahur sofralarına komşular davet ediliyor.



Ülkede ramazanın anlamına uygun biçimde paylaşma ve dayanışma en üst düzeyde yaşanıyor. Sivil toplum kuruluşları ve iş adamları tarafından sokaklar ile cami avlularına iftar sofraları açılıyor.



Bazı yoksul mahallelerde kurulan dev kazanlarda etli pilav "biryani" ve ekmek dağıtılıyor.



Sahura kadar süren teravih namazları



Pakistan'da cami ve mescitlerin büyük çoğunluğunda teravih namazı hatimle kılınıyor.



Camilerin genelinde ramazanın 15. gününe kadar Kur'an-ı Kerim bir kez, Kadir Gecesi'ne kadar da bir kez daha hatim ediliyor. Kadir Gecesi'nden sonra bir hatim daha yapılıyor. 20 rekat kılınan teravih namazlarında Kur'an'ın her gün üçte ya da dörtte birinin okunması nedeniyle teravih namazları sahura kadar uzuyor.



Teravih namazları için seçilen imam ve müezzinlerin Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyabilen kişiler olmasına dikkat ediliyor.



Çok sayıda yeni hafız adayı için de ramazan ayı bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İmamlar teravih namazının bir kısmını kıldırdıktan sonra imamlığı öğrencisine bırakıyor, böylelikle yeni hafızların cemaatin önünde heyecanını atması ve ilk sınavını vermesi sağlanıyor.



Pakistan, kutsal emanet olarak Hz. Muhammed ve ailesine ait olduğu kabul edilen eşyalara da ev sahipliği yapıyor. Ülkenin tarihi kenti Lahor'da Babürlülerden kalma Padişah Camisi'nde sergilenen bu eşyalar, ramazanda çok sayıda yerli ve yabancı tarafından ziyaret ediliyor.