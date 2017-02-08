Yeşil çimlerde tuttukları güreşler ile sporseverlerin gönlünde taht kuran pehlivanlar, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ikincisi gerçekleştirilecek Saklıkent Kar Şenliklerinde kar üzerinde mücadele edecek

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenecek 2. Saklıkent Kar Şenliklerinde pehlivanlar, er meydanı yerine "kar meydanında" güreşecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, düzenlediği basın toplantısında, 12 Şubat Pazar günü gerçekleştirecekleri kar şenliği hakkında bilgi verdi.

Şenlik kapsamında, Akdeniz Üniversitesi ile "Kar çalıştayı" yapılması için protokol imzaladıklarını ifade eden Böcek, bu üniversitesinin yanı sıra Kocaeli, Ankara ve 9 Eylül üniversitelerinden gelecek 13 heykeltıraşın 10 eser ortaya çıkartacağını kaydetti. Böcek, kardan yapılan heykellerin şenlik alanında sergileneceğini bildirdi.

Görsel şölen şeklinde geçmesini bekledikleri şenlikte, pehlivanların da yer alacağına dikkati çeken Böcek, "Şenlikte, aralarında başpehlivanların da bulunduğu 20 güreşçi gösteri güreşi yapacak. Pehlivanlar er meydanı yerine 'kar meydanında' güreş tutacak. Bütün halkımızı renkli anlara sahne olacak şenliğimize bekliyoruz." dedi.

Böcek, şenlik kapsamında düzenlenecek yarışlarda lisanslı 60 kayakçının mücadele edeceğini ve Kolpa grubunun konser vereceğini kaydetti.

Turizmi çeşitlendirerek 12 aya yayma çalışmaları kapsamında Saklıkent'e büyük önem verdiklerini vurgulayan Böcek, "Dünyanın hiçbir yerinde 35 dakika arayla hem denize girip hem de kayak yapamazsınız. Antalyamızın bu özelliğini ön plana çıkarıp, Saklıkent'i gözde bir kayak merkezi haline getirmek istiyoruz. Saklıkent Kar Şenliği'nin kış turizminin gelişmesi bakımdan önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



