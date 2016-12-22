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Pet şişe 'silah' sayıldı

Bir baba, eve geç gelen oğluna sinirlendi ve eline aldığı pet şişeyi tartıştığı oğluna fırlattı. Çocuk olayı yargıya taşıdı. Mahkeme ise pet şişeyi "silah" saydı ve babaya 9 ay hapis cezası verdi.

Pet şişe 'silah' sayıldı
Oğluna pet şişe fırlattı, 9 ay hapis cezası aldı. Hem güldüren hem düşündüren olay Diyarbakır'da yaşandı. 

Baba İbrahim Kaçan, 18 yaşındaki oğluyla eve geç geldiği için tartıştı. Sinirlenen baba oğluna içinde az miktarda su bulunan pet şişeyi fırlattı.

Oğlu Umut ise, babasının pet şişe fırlatmasına sinirlenerek ertesi gün soluğu mahkemede aldı, babasından şikayetçi oldu.

Şikayetçi evlat, mahkeme sürecinde şikayetinden ve davasından vazgeçmiş olsa da işe yaramadı; pet şişe suç unsuru sayıldı.

'Pet şişe suç unsuruysa bunu taşımayalım' siteminde bulunan baba, başvurdukları üst mahkemenin kararı bozmasını bekliyor.




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