Mersin'de yolcu otobüsünün bagajındaki peynir bidonlarında yapılan aramada 1 kilo 228 gram esrar bulundu.

Mersin'de, yolcu otobüsünün bagajındaki peynir bidonlarında yapılan aramalarda 1 kilo 228 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.



Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası yolcu otobüs ile uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını alan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde önlem aldı.



Şüpheli bir kamyoneti de takibe alan ekipler, terminale gelen araçtaki şüphelilerin yolcu otobüsüne peynir bidonları bıraktığını tespit edince operasyona başladı.



Otobüsün bagajındaki bidonlarda yapılan aramalarda, peynirlerin altına gizlenmiş 1 kilo 228 gram esrar ele geçirildi.



Kamyonetteki A.O. ve B.A. ile otobüse kurye olarak bindiği tespit edilen F.A. gözaltına alındı.