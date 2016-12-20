Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 660 bin TL olan 46 bin 531 gümrük kaçağı kadın kozmetik malzemesi ele geçirildiği belirtildi.Kaynak: İHA
Olayla ilgisi M.D (55), A.A. (43), A.T. (45) ve V.A. (41) isimli 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.
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