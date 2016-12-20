Mardin’in Nusaybin ilçesinde piyasa değeri 660 bin TL olan 46 bin 531 parça gümrük kaçağı kozmetik malzemesi ele geçirildi.

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 660 bin TL olan 46 bin 531 gümrük kaçağı kadın kozmetik malzemesi ele geçirildiği belirtildi.



Olayla ilgisi M.D (55), A.A. (43), A.T. (45) ve V.A. (41) isimli 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.



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