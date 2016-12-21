CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

- Osmaniye'de göreve giden sivil polis otomobili ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı

Polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, göreve giden sivil polis otomobili ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Feyyaz Yıldırım yönetimindeki 80 LL 851 plakalı sivil polis otomobili, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Mehmet Kabaağıl'ın kullandığı 06 DD 1492 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile polis memurları Hilmi Koca ve Mustafa Peksoy yaralandı.
Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler; #ticari araç #polis #otomobil #osmaniye #kaza #kadirli #hastane
banner863
Önceki Haber
45 ülkede kuş gribi çıktı yumurta ihracatı katlandı; iç piyasada fiyatı arttı
Sonraki Haber
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.