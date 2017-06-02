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Polisi alarma geçiren not

ÇORUM’da temizlik işçilerinin caddede bulduğu '7'nci kattayım, beni zorla tutuyorlar' yazılı not, polisi alarma geçirdi. Bölgede yapılan araştırmada, şüpheli bir duruma rastlamadı.

Polisi alarma geçiren not
ÇORUM’da temizlik işçilerinin caddede bulduğu '7'nci kattayım, beni zorla tutuyorlar' yazılı not, polisi alarma geçirdi. Bölgede yapılan araştırmada, şüpheli bir duruma rastlamadı.

Gazi Caddesi'nde bugün temizlik işçileri, 'Yardım edin. 7'nci kattayım, beni zorla tutuyorlar' yazılı notu bulunca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, önce notun atıldığı tahmin edilen en yakın apartmanda araştırma yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca, bu kez çevredeki diğer binalarda inceleme yapıldı, yöneticilerden bilgi alındı.

Ancak yapılan çalışmalarda olumsuz bir duruma rastlanmadı.
 

Kaynak: DHA
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