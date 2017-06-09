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Polisin kullandığı motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü polis yaralandı.

Polisin kullandığı motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can, Alparslan Türkeş-Mavi Bulvar Kavşağı'nda plakası belirtilmeyen taksiyle çarpıştı.

Yaralanan Can, ambulansla kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak, hastaneye giderek Can'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Demirtaş ve Ak, hastanede bekleyen Can'ın ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #polis #adana
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