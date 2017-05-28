Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesince başlatılan proje kapsamında sürücüler denetlendi .

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesince trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla "Yakalanma Radara, Tabutları Gönderme Mezara" Projesi başlatıldı.



Projenin yürütücüleri olan sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve trafik polisleri, Sivas-Kayseri karayolu Kayseri Caddesi'nde radarla hız kontrolü ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Hız sınırını aşanlar trafik polisleri tarafından durduruldu ve cezai işlem uygulandı. Proje yürütücüleri de araç sürücülerini ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, gazetecilere, projenin yürütücüleri arasında basın mensupları, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu söyledi. Projeyi daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirten Gürbüz, "Kazalar olmasın ve insanlar ölmesin diye böyle bir projeyi geliştirdik. Projede bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.



AKP Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci de trafik polisleriyle kısa sürede yaptıkları denetimlerde birçok sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiğini gördüklerini ifade etti.



Ehliyeti olmayan sürücünün, emniyet kemeri takmadığını ve aracında fazla yolcu bulundurduğunu aktaran Ekinci, "Bu kontrollerin amacı kesinlikle ceza yazmak değil, duyarlılığı anlatmak. Bizim de proje içerisinde bulunmamızın asıl nedeni bu. Vatandaşları kurallara uyması için uyaracağız." diye konuştu.



CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Sultan Şahin de cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta polis, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin farklı bir projeye imza attığını dile getirerek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.