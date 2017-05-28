İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ahmet Ercan, Manisa'nın Gölmarmara İlçesi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların en az 15 gün sürmesinin beklendiğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, bölgede önümüzdeki aylarda veya yıllarda da bunun gibi veya daha büyük depremlerin olacağını belirtti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ahmet Ercan, Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların en az 15 gün sürmesinin beklendiğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, bölgede önümüzdeki aylarda veya yıllarda da bunun gibi veya daha büyük depremlerin olacağını belirtti.



'AKHİSAR KIRIĞI DİRİ’



Ercan, "Merkez üssü Gölmarmara’nın Deynekler mahallesi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, 13,2 km derinde oldu. Ancak, deprem Ege’nin çok geniş bir alanında İzmir, Aydın, Balıkesir, Uşak’da, Denizli’de büyük sarsıntı olarak duyuldu. Geçen 21 Nisan’da biri Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.1, diğeri de Selendi ilçesinde 5.0 olmak üzere peppeşe iki deprem olmuştu. 8 Şubat 2012’de de Manisa’nın Kırkağaç ilçesinin kırsal mahallesi Kuyucak’ta 8.7 km derinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Kırkağaç, daha önce, 1942 yılında 6.0 ile 6.5 büyüklüğünde depremler üretmişti. Kırkağaç, birinci önemde deprem bölgesidir. Bu bölgede K150D uzanımlı Akhisar kırığı ile buna koşut ikincil kırıklar diridirler. Uzaydan konum belirleme ölçümlerine göre Akhisar-Manisa arası uzun yıllardır, orta ile büyük bir deprem üreterek, boşalmak üzere gerilmektedir" dedi.



’GERGİNLİĞİ BOŞALTMAYA 5.1 YETMEZ’



Bölgede yıkıcılık eşiği 6.4 olduğunu söyleyen Prof.Dr. Ahmet Övgün Ercan, şöyle konuştu:



"On yıllardır bu bölgede beklediğim deprem 5.0 ile 6.5 büyüklüğü arasında iken, bir yıldır süren artçı depremler 4.0 ve 4.3 büyüklüğü arasında sürmüştür. Bu bölgedeki gerginliğin boşalması için 5.1’lik depremin yetmeyeceği kanısındayım. Ne var ki bu depremin ardından daha büyük bir depremin geleceğine ilişkin bir bilgi yoktur. Bu bölgede gelecek aylar ya da yıllarda bu gibi ya da daha büyük depremler olacaktır. Yapılaşma niteliğine göre, bu bölgede depremlerin yıkıcılık eşik değeri 6.4 büyüklüğündedir. Bu bölgedeki depremler Ege göçüntü türü depremleriyle ilişkili olması nedeniyle özellikle Manisa Ovası ile İzmir’de Yamanlar Dağı ile İzmir Körfezi arasındaki kötü yerlerdeki yapılaşmalarda çok güçlü sarsıntılar olarak duyulmaktadır. Manisa’da olabilecek bu büyüklükteki depremlerin yığma köy evleri dışında etkili olması beklenmez. Bu depremlerin artçıları 4.0 ile 4.3 arasında en az 15 gün sürmesi beklenmelidir. Manisa’nın yapılaşma için deprem çekincesi 7.0 büyüklüğündedir."