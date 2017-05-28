DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, "Bu faylar aynı tektonik rejim etkisinde gelişen ve birbirlerini tetikleyen faylar. Dolayısıyla ana şoktan sonra artçı depremlerin yanı sıra yeni ana şoklar beklenebilir" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'daki artçı sarsıntıların yeni depremleri tetikleyebileceğine işaret ederek, "Nisan ayından beri belli aralıklarla oluşan depremler sonrasında hasar görmüş binalara girilmemesi ve bu binaların AFAD yetkililerine gösterilmesi önem arz etmektedir." dedi.



Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayından bu yana ortalama 5 ve 4 büyüklüğünde devam eden depremlerin Manisa ile Akhisar arasında Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultusunda uzanan aktif normal faylardan kaynaklandığını söyledi.



Bu depremlerin kaynağı olan fayların Manisa, Saruhanlı, Halitpaşa, Ozanca, Değnekler, Gölmarmara, Akselendi, Akhisar yerleşim yerlerinden geçtiğini aktaran Sözbilir, söz konusu fayların geçmişte yüzey kırığı oluşturan 6-7 büyüklüğündeki depremlere kaynaklık ettiğine dikkati çekti.



Sözbilir, "Bu faylar ayni tektonik rejim etkisinde gelişen ve birbirlerini tetikleyen faylar. Dolayısıyla ana şoktan sonra artçı depremlerin yanı sıra yeni ana şoklar beklenebilir. Bu nedenle nisan ayından beri belli aralıklarla oluşan depremler sonrasında hasar görmüş binalara girilmemesi ve bu binaların AFAD yetkililerine gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.



Bölgede fay segmentlerinden birinin kırıldığını söyleyen Sözbilir, "Uluslararası sismoloji istasyonlarından elde edilen odak mekanizma çözümleri ile tarafımızdan yapılan çalışmalara göre 27-28 Mayıs’ta olan depremler Halitpaşa ve Ozanca faylarına bağlı fay segmentlerinin kırıldığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Sözbilir, bu segmentlerin geçmiş dönemde ürettikleri yıkıcı depremleri bulmak ve gelecekteki hareketlerini tahmin etmek için DEÜ-DAUM olarak TÜBİTAK kurumuna proje verdiklerini aktararak, "Projenin çıkması durumunda bölgenin sismik kaynakları konusunda önemli bilgilere ulaşılacaktır." diye konuştu.