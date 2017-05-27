İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

İSTANBULLULAR 'Onbir Ayın Sultanı' Ramazan'ın ilk teravih namazı için Sultanahmet ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.



Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldılar.



Sultanahmet Meydan'ı ve Eyüp Sultan'da ilk sahur heyecanı



İSTANBUL'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden davulcular maniler söyleyerek vatandaşları ilk sahura kaldırdı. Bazı vatandaşlar sahuru Sultanahmet Meydanı ve Eyüp Sultan'da yaptı.



Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan davulcuları mesailerine başladı. Davulcular maniler söyleyerek vatandaşları ramazan ayının ilk sahuruna kaldırdı. Her sene vatandaşları sahura kaldırdığını söyleyen Nevzat Kuş, "Bize verilen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.



Sahur yapmak ve sıcak ekmek almak isteyen bazı vatandaşlar ise fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu.



SULTANAHMET MEYDANI VE EYÜP SULTAN'DA İLK SAHUR YAPILDI



Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar Eyüp Sultan'ın çevresindeki yeşil alanları ve Sultanahmet Meydanı'nı tercih etti. Ramazan ayının ilk sahur heyecanını yaşayan vatandaşlar beraberinde getirdikleri yiyeceklerle sahurlarını yaptı.



Arkadaşlarıyla birlikte Eyüp Sultana geldiğini söyleyen Eda Özkan, "Hepimiz burada eğitimciyiz ve farklı şehirlerden geldik. Özellikle böyle zamanlarda insan yanında aile ve akraba arıyor. Bu açıdan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk sahurda beraber olmak istedik. Yalnızlığımızı paylaşmak istedik. Bu anlamda Eyüp'te maneviyatı yüksek bir ilçe olduğu için geldik" dedi.



Sahur yapmak için Bağcılardan geldiğini belirten Özcan Kartal ise "Ramazan ayının ilk sahuru olması nedeniyle bugün Eyüp Sultan'da ailece güzel bir sahur yaptık. Namazımızı da kılıp inşallah yarın ilk orucumuzu karşılamak için evlerimize dönmeye çalışacağız" dedi.



Mahyalar İstanbul'u aydınlattı



RAMAZAN ayı ile birlikte camiler de mahyalarla donatıldı. İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Başta Eyüp Sultan, Sultanahmet Camii olmak üzere tüm camilerde yakılan mahyalarda Ramazan ayının önemine değinildi.



Başbakan Yıldırım ilk Teravih namazını Hacı Bayram'da kıldı



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ilk teravih namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, teravih sonrası cemaatin Ramazan ayını kutlarken, çocuklara da oyuncak hediye etti.



Başbakan Yıldırım, Ramazan ayının ilk teravih namazını Başkent Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın def olmasına vesile olmasını, ayrıca bu Ramazan'ın dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum. Milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" dedi.



Caminin avlusunda bekleyen vatandaşları da selamlayan Yıldırım, burada çocuklara hediye verdi.



Marmaris'te Ramazan Ayı Semazen ve Tasavvuf Müziği ile karşılandı



MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu çeşitli eserleri seslendirerek, sema gösterisi yaptı.



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nı karşılamak amacıyla Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliğe; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, okul müdürleri ve veliler yanı sıra yabancı turistlerde katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Ruhumuzun pasını silerek Mübarek Ramazan ayına güzel giriş yapalım diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Tüm dualarımız ve ibadetlerimiz; dünya da barış, huzur ve zulmün ortadan kalkması için. Dualarımızın mazlumların yaralarına merhem olmasını dilerim" dedi.



Etkinlik, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun; Mevlevi Ayini, Tevşih, Naat, Durak, İlahi Nefes gibi dini müzik formları ile birlikte, Türk Müziği'nden eserleri seslendirmesinin ardından yapılan sema gösterisiyle son buldu.



Kosova'da ilk teravih namazı



Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kosovalılar camilere akın etti.



Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii ile Osmanlı'nın Kosova'da ilk inşa ettiği Kırık Camisi Kosovalılar tarafından Ramazan'ın ilk Teravih namazında dolduruldu. Kosova'nın dört bir yanında ilk teravih namazı için camilere akın eden halk, cami imamlarının Ramazan ayı konulu vaazı ardından namaz kılıp dua etti.



Kırık Camisi, Osmanlı'nın Kosova'da ilk inşa ettiği camii olup Sırp işgali sırasında tamamen yıkılmıştı. Camii Türk askerinin 1999 yılında Kosova'ya gelmesiyle ilk iş olarak yeniden inşa edilmişti.



Ramazan davulcuları mesaiye başladı



İZMİR'de, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte, sahur vaktinden önce sokak sokak gezen Ramazan Davulcuları, ilk sahur için tokmak salladı.



Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan Davulcuları da bu gece mesailerine başladı. Oruç tutmak isteyenler, bugün imsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular tarafından uyandırıldı. Ramazan dolayısıyla bazı kahveler de sahur saatine kadar açık kalarak isteyenlere çay servisi yaptı. Sahur saatlerinde çayı ücretsiz yapan Bayraklı İlçesi'ndeki kahve sahibi 31 yaşındaki Aydın Vurucu, "Normalde kahvemizi 22.00-23.00'te kapatıyoruz. Ramazan dolayısıyla kahvemiz 24 saat açık. Gece sahur yapmak isteyen arkadaşlarımızı sabaha kadar kahvemiz de bekliyoruz. Sahurlarda çay servisi ücretsizdir. Üret talep etmiyoruz. Amacımız burada tekrar Ramazan ruhunu insanlara yaşatabilmek, örf ve adetlerimize sahip çıkabilmek. Bunun için kahvemiz 24 saat açıktır. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz" dedi.



Maden işçileri yerin metrelerce altında sahur yaptı



ZONGULDAK'ta maden işçileri ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında, tahtadan kurdukları yer sofrasında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.



Asma Mahallesi'nde özel bir maden şirketine ait ocakta, 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler, yerin 200 metre sahur vaktinin gelmesiyle çalışmaya ara verdi. Tahtalardan kurdukları yer sofrası etrafında toplanan işçiler, işverinin verdiği yiyeceklerin yanında evlerinden getirdikleri domates, biber, salatalık, peynir, zeytin, meyve suyu ve ekmeği, kömür karası içindeki elleriyle yedi. İşçiler, yemeğin ardından ölen maden şehitleri ve kazasız bir Ramazan ayı geçirmek için dua etti. 11 yıllık maden işçisi 38 yaşındaki 3 çocuk babası Fatih Özdin, yerin metrelerce altında oruç tutmanın zor olduğunu ancak, zamanla buna alıştıklarını söyledi. Yıllardır madende sahur yaptığını anlatan Özdin, şöyle dedi:



"Sahurumuzu arkadaşlarla birlikte yerin metrelerce altında icra ettik. Allah inşallah daha çok sahur yapmayı bize nasip eder. Bize kazasız belasız çalışmayı nasip eder. Artık biz burada yerli atında da bir aileyiz. Biz böyle görüyoruz. Şimdi 15 gün sahur yeraltına yapacağız. Sonra vardiya dönüşümü olacak ve geri kalan günleri evde yapabileceğiz. Burada Allah ne verdiyse hep birlikte gücümüz yettiğince bir şeyler getirip yiyoruz."



Ramazan ayında yeraltındaki madenci sofrasının anlamının büyük olduğunu söyleyen 10 yıllık madenci 32 yaşındaki 1 çocuk babası Serkan Arslan ise, "Bu sene de geçen yılki gibi ilk sahur yer altında nasip oldu. Arkadaşlarımızla yer altında sahurumuzu yaptık, yemeğimizi yedik. Kısa bir molanın ardından tekrar işimize geri döneceğiz. Burada da karnımız doyuyor. Yer üstünde de karnımız doyuyor. Ekmeğimizi burada kazanıyoruz, burada yiyoruz" dedi.



İşçiler, sahur ardından oruca niyetlendikten sonra işlerinin başına döndü.