Ereğli ve Alaplı'da vatandaşlar iftarlarını, geleneksel ramazan topu yerine ses bombasıyla açıyor, Düzce'de kurulan iftar çadırında ise yaklaşık bin 500 kişi ramazanın ilk iftarını açtı

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçesinde vatandaşlar, iftarlarını geleneksel ramazan topu yerine ses bombasıyla açıyor, Düzce'de ise kurulan iftar çadırında yaklaşık bin 500 kişi ramazanın ilk iftarını açtı.



Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşledi.

İlçenin değişik köşelerinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte eni 9, yüksekliği 7 metre olan dev Türk bayrağı da dalgalanan Göztepe'de atılan ses bombasının ardından, 115 bin 987 nüfuslu ilçede vatandaşlar iftarını açtı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1880'de kurulan belediyenin aynı tarihten itibaren iftar vakitlerinde ilçenin hakim noktası olan Göztepe'den ses bombası atıldığını aktardı.

Top sesi yerine ses bombasının tercih edildiğini anlatan Uysal, "Belediyenin kurulduğu 1880'den bu tarihe kadar yani 137 yıldır devam eden bir geleneğimiz var. Zabıta ekipleri Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua ediyor daha sonra Türk bayrağı ve Atatürk rölyefinin bulunduğu alandan ses bombasını ateşliyor." dedi.

Ereğli Belediyesi, Yaşlılar ve Gençler Evi'nde yaklaşık bin 500 kişinin katılımı ile iftar programı düzenledi. İftara ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin yanı sıra, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de 27 yıldır her ramazan boyunca iftar vakitlerini duyurmak için ses bombası kullandıklarını belirtti.

İlçede yaklaşık 50 yıl önce iftar saatlerinde ramazan topu atışının Alaplı çayının Karadeniz'e çıkış bölgesindeki iskeleden gerçekleştirildiğini anlatan Tekin, "Bildiğimiz top atışı olurdu. Bir süre ara verildikten sonra 1990'lı yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses bombaları çıktı. İftar saati geldiğinde zabıta ekiplerimiz ramazan boyunca değiş bölgelerden ezanın okunmasıyla birlikte ses bombası patlatıyor. İlçemizde iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyor." diye konuştu.

Ses bombasının patlamasıyla oruç açtığını belirten Ayhan Güney de "Çocukluğumda iftar vakitlerinde ramazan topu atılırdı. Zaman içinde bu gelenek kayboldu ancak belediyemizin bu geleneği ses bombasıyla da olsa sürdürmesi çok güzel. Orucumu ses bombasıyla birlikte açıyorum." ifadelerini kullandı.



Düzce

Düzce'de, Anıtpark'ta kurulan ramazan çadırında yaklaşık bin 500 kişi ilk iftarını açtı.

Akşam saatlerinde Anıtpark Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'na gelen vatandaşlar, ezan saatinin yaklaşması ile birlikte sıraya girerek yemeklerini aldı.

İftar vaktini sabırla bekleyen yaklaşık bin 500 kişi, ezanın okunmasıyla birlikte ilk iftarını açtı.

Düzce Belediyesi'nce Anıtpark Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda çeşitli konser ve söyleşilerin yapıldığı alanda vatandaşlar, ramazan ayına çeşitli etkinliklerle girdi.

